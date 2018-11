Sword Art Online: Alicization, la preview dell'episodio 5 mostra Kirito nel mondo reale

Con l'arrivo imminente del quinto episodio della serie anime di Sword Art Online: Alicization, ecco le anticipazioni di quello che vedremo nel corso della puntata. La vicenda potrebbe finalmente soffermarsi sulle condizioni in cui verte il protagonista Kirito nel mondo reale.

Per gli appassionati della serie, Sword Art Online: Alicization, la terza stagione del franchise, è stata qualcosa di estremamente sorprendente, almeno in questi primi quattro episodi. Probabilmente tutto ciò è dovuto, almeno in parte, al fatto che le vicende si sono, per il momento, concentrate quasi esclusivamente sul viaggio di Kirito in un nuovo e misterioso mondo virtuale che non comprende a pieno, con i fan che hanno potuto osservare la sua crescita e il tentativo di trovare una strada per se stesso al suo interno.

L'ultima volta che il nostro protagonista veniva mostrato nel mondo reale, era stato colpito da un colpo che non poteva che sembrare mortale, ma le anticipazioni (che potete visionare in calce alla notizia) di quello che andremo a vedere ci fanno intuire come le cose non stiano esattamente in questo modo. Pare proprio che Kirito sia immerso in un coma profondo, anche se la app di Asuna ,che ne monitora il battito cardiaco, funziona ancora. Quindi, anche se mostra segni vitali, il giovane guerriero è tutt'altro che fuori pericolo.

Sembra inoltre che i fan otterranno nuove informazioni riguardo al mondo virtuale in cui si trova attualmente Kirito, con Asuna e gli altri che si dirigeranno in una misteriosa nuova location nel bel mezzo dell'oceano. Una possibilità tra le più accreditate è che questo sia il posto in cui il mondo virtuale suddetto viene prodotto, con la concreta speranza che tale infrastruttura spieghi come mai Kirito si trova in un mondo virtuale quando, nel mondo reale, egli è ancora completamente privo di coscienza.

Cosa ne pensate? Credete che avremo finalmente l'occasione di sapere la verità su Kirito e il mondo in cui sembra essersi perso dopo l'attacco che lo ha costretto su di un letto di ospedale? Che il coma sia in qualche modo collegato alla sua situazione? Fatecelo sapere nei commenti, non ci resta che attendere poche ore per avere le risposte definitive.