Sword Art Online: Alicization, il primo episodio sarà trasmesso il 6 ottobre 2018

Mancano poche settimane al debutto di Sword Art Online: Alicization, la terza serie anime del franchise di SAO. Mentre l'anteprima mondiale avverrà nel corso del mese di settembre, possiamo svelarvi la data di trasmissione ufficiale prevista per ottobre.

Il primo episodio di Sword Art Online: Alicization sarà trasmesso sulle reti televisive nipponiche il 6 ottobre 2018. Ancora non sappiamo se i canali streaming italiani, come VVVVID in collaborazione con Dynit, si occuperanno del simulcast, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso verrà effettuato l'annuncio.

Ricordiamo che la premiere mondiale della terza serie anime di SAO, prodotta da A-1 Pictures, avverrà il 15 settembre 2018 presso il Tokyo International Forum Hall C e che presenzieranno alcuni membri del cast, tra i quali Yoshitsugu Matsuoka, Haruka Tomatsu e Ai Kayano. L'evento sarà poi ripetuto in altri Paesi del mondo, ovvero negli Stati Uniti, in Australia, Francia, Germania, Russia e Corea del Sud.

Manabu Ono (The Asterisk War) dirigerà i nuovi episodi dell'anime, mentre Gou Suzuki (Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale) sarà l'animation director. Infine, Tomoya Nishiguchi e Shingo Adachi saranno i character designer.