Sword Art Online: Alicization protagonista di un Café in Akihabara, le foto del menu

Il successo di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha convinto SEGA ad aprire un nuovo Café a tema al quinto piano del SEGA Akihabara Building 4 di Tokyo. Il bar resterà aperto dal 12 settembre al 25 ottobre 2020, e proporrà un menu completamente rivisitato, con pietanze e merchandise ispirati all'opera di Reki Kawahara.

Nella prima immagine visibile in calce è possibile dare un'occhiata ai drink speciali proposti dal bar, ispirati al carattere di ognuno dei personaggi ritratti e disponibili per appena 600 yen (€ 4,80). Per 1200 yen (€ 9,50) invece, sono acquistabili il "Sandwich della memoria", il "Riso al curry della manipolazione del terreno" e i "Pancake di Lis e Silica". Un altro dessert, chiamato "Semifreddo di Leafa" è ordinabile per 1000 yen (€ 7,90). Acquistando lo speciale "Menu di SAO" poi, riceverete uno dei sottobicchieri visibili nell'ultima foto.

Le collaborazioni tra caffetterie giapponesi e anime non sono assolutamente rare, visto che l'industria in questione è una delle principali ragioni per cui Tokyo gode di un turismo così elevato. A tal proposito, poche settimane fa è stato aperto un altro bar ispirato a Inuyasha, in attesa dell'arrivo della nuova serie tv.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe mangiare in questo bar? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per leggere il nostro approfondimento sull'ultimo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.