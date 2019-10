Sword Art Online: Alicization, pubblicata la nuova ending theme ufficiale

Oramai la seconda parte della terza stagione di Sword Art Online: Alicization, anime tratto dalla serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, con i primi due episodi già disponibili su VVVVID nel mentre che i fan si lanciano nelle teorie più variegato su ciò che vedremo nel corso delle prossime puntate.

Nel mentre, però, il sito web ufficiale dedicato a Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, ha condiviso che tutti i suoi fan la nuova ending theme ufficiale dell'opera animata, intitolata Unlasting e realizzata grazie al contributo di LiSA. La canzone ha saputo raccogliere numerosi elogi da parte degli spettatori dell'opera animata, apprezzandone sia i toni alquanto malinconici che il video di sfondo stesso che condisce il tutto.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Sword Art Online è una fortunata serie di light novel pubblicata dall'aprile 2009 e che segue le vicende di Kazuto Kirigaya, videogiocatore online che in un futuro non meglio definito si ritrova bloccato - insieme a molti altri videogiocatori - all'interno di una realtà virtuale MMORPG, finendo con il dover combattere con tutte le sue forze per non fare un'ignobile fine.

L'opera ha saputo riscuotere un enorme successo, al punto tale che il tutto ha portato alla realizzazione di molte produzioni a tema, tra cui figurano ben nove manga e un'adattamento anime diviso in tre stagioni. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, la seconda parte tutt'ora in corso della terza stagione dell'opera animata.