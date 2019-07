Sword Art Online: Alicization, pubblicato il teaser dei nuovi episodi

L'anime di Sword Art Online è indubbiamente uno dei più grandi successi e commerciali e di popolarità degli ultimi anni. Tratto da una serie di romanzi scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, è giunta alla terza stagione, Sword Art Online: Alicization, che ha visto Kirito alle prese nel nuovo mondo virtuale di Underworld.

Dopo 24 episodi pubblicato la terza stagione è andata in pausa, tuttavia, sappiamo che farà il suo ritorno entro la fine dell'anno. Durante l'Anime Expo 2019, tenutosi in primi di luglio a Los Angeles, A-1 Pictures ha tenuto un panel speciale dedicato alla serie, in cui ha deciso di dare un primo sguardo alla seconda parte di Alicization.

Nel teaser che potete trovare in calce alla notizia, è possibile avere un'anteprima dei personaggi e della drammaticità di questa seconda parte, che ricordiamo coprirà l'arco narrativo "War of Underworld", che ci mostrerà Alice alle prese con il tentativo di riunire forze in grado di combattere l'invasione in arrivo dal Dark Territory.

Se non doveste ancora aver visto Sword Art Online: Alicization e vorreste prepararvi alla seconda parte, potete trovarla sul servizio di streaming gratuito VVVVID, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad un nuova meravigliosa action figure di Alice Synthesis Thirty realizzata da Gengo in collaborazione con Knead.