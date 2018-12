Sword Art Online: Alicization, pubblicato il trailer dedicato al nuovo arco narrativo

La terza stagione del franchise di Sword Art Online si sta avviando alla conclusione del suo primo arco narrativo, anche se Alicization ha già fornito abbastanza materiale su cui riflettere per i prossimi episodi.

Grazie alla pagina Twitter di Moetron News (@pkjd818) abbiamo modo di visionare un trailer pubblicato nei giorni scorsi relativo al quel che accadrà nella seconda parte di questa nuova serie, anche se dovremo attendere il nuovo anno per poter scoprire di che si tratta.

A quanto sembra l'episodio 13 segnerà ufficialmente la fine del primo arco narrativo de Sword Art Online: Alicization e attualmente la sua uscita è prevista per il 5 gennaio del prossimo anno. Di conseguenza il nuovo arco della serie inizierà con la seconda parte solo il 12 gennaio prossimo. Dobbiamo quindi metterci il cuore in pace ed attendere qualche settimana!

Tuttavia grazie al trailer, abbiamo modo di scoprire molto e aggiungere nuovi punti alla lista delle novità, tra cui i nuovi e misteriosi potenziali nemici ed alleati. Nel mentre la lotta sembra farsi sempre più feroce nell'Underworld, ora che Kirito ed Eugeo, non solo per la rottura del Taboo Index, ma anche per il tentativo di una fuga dalla prigione dopo essere stati catturati. Il tutto sembra essere complicato dalla situazione di Kirito nel mondo reale, bloccato in uno stato di coma. Sicuramente ci sarà ancora molto da scoprire nel prossimo arco narrativo.

Fin'ora vi è piaciuta questa nuova serie animata legata al franchise di Sword Art Online? Che ne pensate? Vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization è disponibile in streaming sulle piattaforme di Crunchyroll, Funimation e Hulu.