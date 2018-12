Sword Art Online: Alicization ha recentemente introdotto un personaggio atipico

Il sito ufficiale di Sword Art Online: Alicization ha recentemente diffuso in rete la scheda biografica del nuovo personaggio introdotto nel corso del dodicesimo episodio dell’anime e doppiato da Sakura Tange (Shiida in Fire Emblem, Kasumi nella saga videoludica di Dead or Alive).

Come saprete se avete già visionato la puntata di Sword Art Online: Alicization intitolata “Il saggio della biblioteca”, Kirito e l’amico Eugeo, nel mezzo di una situazione estremamente pericolosa, sono stati salvati da un misterioso personaggio dalle fattezze femminili. Visionabile in calce all’articolo, il personaggio chiamato “Cardinal” ha infatti rivelato di essere la personificazione del Cardinal System, ossia quel sistema che gestisce i VRMORPG basati sul pacchetto noto come “The Seed”.

Sfortunatamente il personaggio non ha l’autorità per contattare il mondo esterno e aiutare Kirito a capire il motivo per cui si sia risvegliato all’interno del mondo virtuale noto come Underworld, ma questo non significa che Cardinal non possa in qualche modo aiutare i due spadaccini nella loro importante missione: attraverso le informazioni rivelate da Cardinal, per esempio, i due guerrieri hanno finalmente scoperto il tremendo segreto del sommo prelato della Chiesa Assiomatica... Un personaggio di sesso femminile che verrà introdotto ufficialmente nel prossimo episodio dell'anime.

Ricordandovi che l’anime di Sword Art Online: Alicization è trasmesso in Italia sulla piattaforma di streaming gratuita (e legale) VVVVID, vi segnaliamo che il prossimo episodio dell’anime sarà l’ultimo nel primo arco narrativo di Alicization. Poiché l'anime si prenderà una settimana di pausa, il tredicesimo episodio della serie verrà trasmesso soltanto il 5 gennaio.