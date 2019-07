Sword Art Online: Alicization, il regista parla delle difficoltà riguardanti il doppiaggio

Recentemente è stato pubblicato un teaser per i nuovi episodi di Sword Art Online: Alicization. Con la quarta stagione ufficiale dell'anime alle porte, il regista Masabu Ono ha parlato, durante un'intervista, delle difficoltà riscontrate in materia di doppiaggio durante la prima parte di Alicization, svelando un curioso retroscena.

Durante l'Anime Expo 2019, il regista ha parlato ai microfoni di Comicbook rivelando quanto segue: "Uno dei dubbi più fastidiosi riguardava il doppiaggio. Personaggi come Kirito, centrali da anni, vengono da due stagioni piene di performance di alto livello. Con Alicization abbiamo introdotto altri personaggi importanti come Alice e Eugeo e non avevamo idea di come avrebbe funzionato l'alchimia tra i doppiatori".

Sempre rispetto al lavoro svolto dal Cast, Ono ha detto: "Siamo stati fortunati perché i nuovi e i vecchi membri del cast sono subito andati d'accordo, non solo durante l'orario lavorativo ma anche durante la vita di tutti i giorni. Alla fine è andato tutto bene, le voci dei protagonisti hanno dimostrato di avere una buona alchimia".

In effetti il doppiatore giapponese di Kirito, Yoshitsugu Matsuoka, è stato spesso applaudito per la propria performance. Secondo Masabu Ono, il doppiaggio è un lavoro che richiede attenzione su più livelli: non basta infatti trovare unicamente la voce adatta, ma bisogna anche sperare che questa abbia una buona alchimia con quelle degli altri attori.

Vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld tornerà per concludere l'arco narrativo dedicato alla storia di Alice nel mese di ottobre 2019.

E voi cosa ne pensate? Il doppiaggio giapponese vi ispira? Fatecelo sapere nei commenti. Se siete interessati a nuove informazioni riguardo la nuova stagione invece, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa intervista alla doppiatrice di Alice.