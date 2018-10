Sword Art Online: Alicization, rivelato il nuovo mondo virtuale della serie

La serie di Sword Art Online è tornata con una nuova stagione, cioè Sword Art Online: Alicization, e con l'ultimo episodio pubblicato i fan hanno potuto dare un'occhiata più approfondita al nuovo mondo virtuale in cui avranno luogo le avventure di Kirito e compagni: Underworld.

Dopo che la nuova ambientazione era stata mostrata molto velocemente durante la premiere di Sword Art Online: Alicization, il misterioso mondo è riapparso durante il secondo episodio della serie, e questa volta i fan hanno potuto ammirare Underwold in tutto il suo splendore. Tuttavia, questo luogo virtuale differisce molto da Aincrad e dalla desolata terra post-apocalittica di Gun Gale Online, ma è anche vero che nessuno sta cercando di uccidersi a vicenda in Underworld ... beh, almeno per ora.

Durante l'episodio, a Kirito viene spiegata brevemente la lore di questo nuovo mondo virtuale, ma il nostro eroe, nonostante abbia già visitato in precedenza l'Underworld, non ha ricordi del suo tempo lì. Mentre le origini del luogo non sono ancora state rivelate nell'anime, pare che tutta l'ambientazione si settata nel passato, dato che Kirito e il suo amico Eugeo indossano abiti vecchio stile e i loro coetanei sono incaricati di svolgere lavori manuali. Inoltre, le città di piccole dimensioni sono accoglienti come ci si aspetterebbe dai vecchi villaggi rurali, e la forte assenza di tecnologia è un indicatore chiave che Kirito non è più a Tokyo.

Sword Art Online: Alicization non è che all'inizio.