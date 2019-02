Sword Art Online: Alicization, screenshot inediti ci mostrano il nuovo avversario di Eugeo

Settimana dopo settimana, Sword Art Online: Alicization sta proponendo ai fan dei sorprendenti combattimenti a fil di spada fra Kirito, l’amico Eugeo e i potenti Cavalieri Integratori della corrotta Chiesa Assiomatica. A giudicare dai primi spoiler del prossimo episodio, questo fortunato trend non si interromperà tanto presto...

Consultabili in calce all’articolo, i primi quattro screenshot inediti tratti dalla diciottesima puntata di Sword Art Online: Alicization, che appunto sarà intitolata “L'eroe leggendario”, suggeriscono che lo spadaccino Eugeo si vedrà costretto ad affrontare il più valente Cavaliere Integratore al servizio dell’Amministrator: Bercouli Synthesis One, ossia l’eroe menzionato sin dal primo episodio della terza serie di SAO.

Al termine dello scorso episodio, se ricordate, Eugeo si è ritrovato all’interno di bagno enorme, dove un cavaliere praticamente nudo gli ha gentilmente chiesto di attendere ancora un po’. Come suggerito dagli screenshot consultabili di seguito, il guerriero indosserà degli indumenti leggeri persino durante la lotta con Eugeo, ma cosa significa, secondo voi, questo gesto? È mai possibile che Bercouli sia talmente abile da non aver bisogno di un’armatura?



Il quarto e ultimo screenshot ci mostra infine la bellissima Alice ancora all’esterno della Central Cathedral, dove la fanciulla e il protagonista Kirito attendono il calare delle tenebre per poter proseguire con la scalata. Dal momento che la spadaccina ha promesso al compagno di disavventure di riprendere il loro duello non appena saranno al sicuro, il prossimo episodio promette colpi di scena davvero elettrizzanti!

Vi ricordiamo che l’anime di Sword Art Online: Alicization è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni sabato sera ce ne propone un nuovo episodio con doppiaggio in lingua originale e sottotitoli in italiano.