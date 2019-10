Sword Art Online: Alicization, la seconda parte si mostra in nuove immagini!

Dopo una pausa per garantire un discreto livello qualitativo di una stagione longeva come Sword Art Online: Alicization, le avventure di Kirito stanno per tornare con la seconda parte della terza serie animata legata all'omonimo romanzo scritto da Reki Kawahara e illustrato da ABEC.

Come promesso dal palinsesto di VVVVID, Sword Art Online: Alicization è arrivato con doppiaggio italiano nella giornata di ieri, permettendo al pubblico di approcciarsi alla terza stagione anche con le voci nostrane. A partire dal 12 ottobre, inoltre, debutterà l'attesissima seconda parte della serie, riprendendo gli avvenimenti da dove erano rimasti.

Dalle scan promozionali pubblicate dal profilo ufficiale dell'anime, che potete ammirare in fondo alla pagina, infatti, possiamo notare come Kirito sia ancora in una terribile condizione, che solo tramite il supporto di Alice riesce a fare le cose più banali, come mangiare. In più, la puntata si fermerà da alcune vecchie conoscenze dell'anime, alla ricerca di un disperato modo per rinsavire il giovane spadaccino. Stando a quanto si evince dalle ultime informazioni trapelate in rete, inoltre, la seconda parte della serie televisiva si dividerà in due cour, probabilmente di dodici episodi ciascuno, con una nuova pausa a dividere le puntate.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste prime immagini della seconda parte? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver letto le nostre impressioni su Sword Art Online: Alicization.