Sword Art Online: Alicization, la seconda parte della stagione in onda su VVVVID

Come avete potuto vedere nell'ultimo trailer di Sword Art Online: Alicization, la seconda parte di War of the Underwolrd ci mostrerà un momento molto importante nella storia di Kirito, Alice e gli altri.

A partire dalle ore 21:00 di stasera, sabato 4 luglio, sarà possibile vedere il primo episodio della parte conclusiva dello show. Nei piani originali dello studio di animazione, la messa in onda delle puntate era stata programmata per la seconda metà di aprile, purtroppo l'emergenza Coronavirus ha però messo un freno ai lavori, tanto che i dirigenti di A-1 Pictures hanno deciso di rimandarla a luglio. Quello di oggi sarà un episodio che riassumerà tutti gli eventi andati in onda finora, a partire dalla causa del coma di Kirito, il sovraccarico dell'STL, mentre è ancora in corso lo scontro decisivo tra i Cavalieri Integratori e i membri del Dark Territory.

La parte di storia inedita avrà inizio con la puntata in onda il prossimo 11 luglio, che sarà disponibile in simulcast nel catalogo di VVVVID, come potete leggere nell'annuncio fatto dalla piattaforma streaming su Facebook e presente in calce alla notizia. Infine ricordiamo che oggi si svolgerà anche un panel dedicato a Sword Art Online: Alicization in cui sarà presente il regista Manabu Ono insieme alla doppiatrice di Alice Ai Kayano.