Sword Art Online: Alicization, una sexy Sinon in questo poster speciale

Nel dodicesimo numero annuale della rivista Megami Magazine comparirà una locandina speciale per omaggiare Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Protagonista del poster è una sexy Shino Asada in costume da bagno.

Il poster è stato pubblicato su Twitter da @somoskudasai, nota pagina che si occupa delle utlime tendenze della comunità anime. L'immagine ritrae una seducente Shino Asada pronta per l'estate. Nonostante il grande anticipo, la protagonista è già in costume da bagno per godersi una giornata di sole in spiaggia.

Shino Asada, più comunemente conosciuta con il soprannome di Sinon, è un personaggio immaginario creato da Reki Kawahara per Sword Art Online. La ragazza ha fatto il suo debutto nel quinto volume di Phantom Bullet e nella seconda stagione dell'adattamento animato. Dopo aver accidentalmente ucciso un rapinatore all'età di undici anni, Shino ha sviluppato una paura per le armi da fuoco. Nella speranza di arginare questo trauma, ha cominciato a giocare a Gun Gale Online.