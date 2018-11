Sword Art Online: Alicization si prepara ad accogliere un nuovo antagonista

Mentre la terza stagione animata di Sword Art Online continua a mostrarci le peripezie di Kirito all’interno del meraviglioso e realistico mondo virtuale chiamato Underworld, in rete sono spuntati i primi character design di un misterioso personaggio che dovrebbe fungere da antagonista della serie. Tutti i dettagli dopo il salto!

Visionabile in calce all’articolo, il nuovo personaggio giocherà un ruolo piuttosto importante nella seconda parte di Sword Art Online: Alicization, di conseguenza è solo una questione di tempo perché i fan scoprano finalmente i primi dettagli sul suo conto. Chiamato Vassago, quest’individuo è in realtà collegato addirittura ai fatti di Aincrad - raccontati nella prima metà della prima stagione di Sword Art Online - ed il suo equipaggiamento dovrebbe fornire svariati indizi sulla sua vera identità.

In attesa che il minaccioso personaggio compia il proprio esordio in Sword Art Online: Alicization, vi ricordiamo che l'anime è trasmesso ogni sabato sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni settimana ci propone una nuova puntata con sottotitoli in italiano. Di seguito ne trovate la sinossi ufficiale.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”