Sword Art Online: Alicization si prepara a introdurre due misteriose fanciulle

Mentre il primo arco narrativo di Sword Art Online: Alicization è servito principalmente a introdurre agli spettatori l’affascinante mondo di Underworld e le complesse leggi che lo regolamentano, il secondo si sta rivelando ricco di combattimenti e di colpi di scena davvero imprevedibili.

Nel corso della puntata di Sword Art Online: Alicization trasmessa lo scorso 12 gennaio, Eugeo e Kirito hanno infatti scoperto che l'amministratrice Quinella non cancella solo i ricordi originali dei suoi Cavalieri Integratori, ma addirittura rimuove la memoria persino a coloro che, in un modo o nell’altro, hanno contribuito a reclutarli. È esattamente quanto accaduto al cavaliere dall’armatura cremisi, Desoulbert Synthesis Seven, che in passato aveva portato via la piccola Alice dal proprio villaggio, ma che sfortunatamente non ne conserva più alcun ricordo...



Visionabili in calce all’articolo, il trailer e gli screenshot inediti tratti dal quindicesimo episodio di Sword Art Online: Alicization rivelano che i due spadaccini, sconfitto il suddetto Cavaliere Integratore, si imbatteranno nelle misteriose Linel e Fizel: due fanciulle apparentemente gracili che li osservano già da un po’. Sfortunatamente non conosciamo ancora alcun dettaglio sulle suddette ragazzine, ma le immagini del trailer suggeriscono che queste potrebbero essere delle subalterne della perfida Quinella...

Intitolato “Il cavaliere del sole abbagliante”, il quindicesimo episodio di Sword Art Online: Alicization verrà trasmesso sabato 19 gennaio 2019 sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni settimana ce ne propone una nuova puntata con doppiaggio in lingua originale e sottotitoli in italiano.