Sword Art Online: Alicization, sinossi e immagini preview dell'episodio 11

Nelle scorse ore è apparsa online la sinossi del nuovo episodio della serie Sword Art Online: Alicization, che a quanto pare ci riserverà molte sorprese. Ad accompagnare il riassunto di quello che andremo a vedere, sono state pubblicate anche alcune immagini preview della puntata.

Dopo gli eventi sconvolgenti dell'ultimo episodio, con le scene di violenza sessuale che hanno turbato molti degli appassionati della serie, tanto da spingere il creatore del franchise a scusarsi pubblicamente su Twitter con i doppiatori che hanno dato vita a quella scena, Sword Art Online: Alicization si appresta a vedere a messa in onda del suo undicesimo episodio.

Nelle scorse ore sono quindi trapelate in rete la sinossi della puntata e alcune immagini preview. La puntata, che verrà trasmessa il prossimo 15 dicembre, si intitolerà "Cattedrale Centrale", e viene riassunta ufficialmente così:

"Alize Synthesis Thirty è uno degli Integrity Knight che si sono parati davanti a Eugeo e Kirito dopo che questi ultimi hanno violato il Taboo Index, diventano quindi dei peccatori. Questo cavaliere è indubbiamente Alize Zuberb, l'amica d'infanzia dei due, che però si rifiuta di riconoscerli come tale, e li minaccia con la prospettiva di diminuire il loro lasso di tempo vitale del 70%. Eugeo e Kirito, confusi dall'accaduto, vengono imprigionati in un sotterraneo alla Cattedrale Centrale.

Nel frattempo, all'esterno, nel mondo reale, sulla Ocean Turtle Asuna incontra uno strano dispositivo robotico che si sta prendendo cura di Kirito."

Nelle immagini che potete vedere allegate nella galleria della notizia, possiamo notare alcune di queste scene e dei protagonisti che sono coinvolti in ognuna.

Sword Art Online: Alicization è disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, con una nuova puntata ogni sabato. Di seguito ne trovate la sinossi ufficiale dell'opera in questione:

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”