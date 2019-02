Sword Art Online: Alicization, spuntano in rete nuovi dettagli sull'episodio riassuntivo

Come scoperto nei giorni scorsi, sabato 16 febbraio 2019 andrà in onda un episodio riassuntivo di Sword Art Online: Alicization, di conseguenza la puntata 19 sarà invece trasmessa soltanto il 23 febbraio.

Intitolato “Recollection”, l’episodio 18.5 Sword Art Online: Alicization utilizzerà un curioso espediente narrativo per riassumere gli eventi finora proposti dai primi due cour della serie. Al fine di aiutare l'affascinante Alice Synthesis Thirty a recuperare i propri ricordi, il protagonista Kirito le parlerà infatti del villaggio in cui è cresciuta e dell’amico Eugeo, che per tanti anni ha covato il forte desiderio di salvarla.



Di seguito riportiamo al sinossi ufficiale dell’episodio.



“Dopo aver udito il nome di Selka, Alice è sconvolta, mentre Kirito è deciso a farle recuperare i ricordi rubati. Per aiutare Alice Synthesis Thirty a ricordare di essere appunto Alice Zuberg, e per svelare la vera ragione per cui è diventata un Cavaliere Integratore, Kirito inizia a parlare del viaggio che ha compiuto assieme all’amico Eugeo.



Eugeo, che era un semplice abitante del villaggio, sperava di salvare l’amica d’infanzia Alice con l’aiuto di Kirito. Insieme, i due si sono messi in viaggio verso la capitale, al fine di diventare dei cavalieri. Alla fine, i due si sono avvicinati alla verità nascosta dietro il mondo virtuale di Underworld… senza neanche saperlo.”

Vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization è trasmesso in Itala sulla piattaforma di streaming gratuita e legale di VVVVID, che ogni sabato ci propone un nuovo episodio della serie. Sfortunatamente non sappiamo ancora se la piattaforma trasmetterà anche la speciale puntata riassuntiva.