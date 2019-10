Sword Art Online: Alicization, spuntano in rete le prime recensioni dei nuovi episodi!

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato alcune immagini tratte dalla premiere di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, la seconda parte di uno degli archi narrativi meglio riusciti di Reki Kawahara. I nuovi episodi saranno disponibili da domani su VVVVID e in vista dell'ormai imminente debutto sono spuntate in rete le prime "recensioni".

Alcuni utenti Reddit infatti, abbastanza fortunati da aver assistito alla speciale proiezione dei primi due episodi avvenuta poco tempo fa, hanno condiviso i loro pareri parlando positivamente di quanto visto e sottolineando la bontà delle animazioni e la caratterizzazione di Kirito e Alice. I commenti visibili in calce all'articolo sono completamente spoiler free.

Nell'ultima stagione di Sword Art Online abbiamo visto un esausto Kirito sconfiggere Quinella, l'administrator di Alicization. Dopo aver scoperto che il suo vero corpo si trova in pericolo nell'Ocean Turtle, Kirito decide comunque di affidarsi ad Asuna e completare la sua missione accompagnando Alice al World End Altar.

La seconda parte di questo nuovo arco narrativo andrà in onda domani, sabato 12 ottobre, alle ore 17:00 su Tokyo MX. Come anticipatovi sopra, in Italia la serie sarà visibile in simulcast su VVVVID.

E voi cosa ne pensate? State ancora seguendo Sword Art Online? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!