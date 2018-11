Sword Art Online: Alicization sta per proporci un entusiasmante duello!

Giunto ormai alla propria terza stagione televisiva, l’anime di Sword Art Online: Alicization sta andando incontro ad un’importante battaglia: la prima di una lunga serie, probabilmente. Dopotutto, il protagonista Kirito è finalmente pronto a scendere in campo, ed il suo avversario non sembra un individuo da sottovalutare...

Durante l’episodio di Sword Art Online: Alicization che abbiamo potuto ammirare sabato scorso, Kirito e l’amico Eugeo si sono iscritti alla cosiddetta Sword Mastery Academy, dove il secondo spera di poter diventare un bravo spadaccino. Il loro ingresso, tuttavia, non è stato affatto privo di polemiche, in quanto la coppia di eroi si è già fatta qualche nemico.



Volo Levantein in particolare desidera insegnare a Kirito quale sia il proprio posto. Questo altezzoso nobile è convinto di essere una sorta di sovrano presso la Sword Mastery Academy, ciononostante ha dovuto riconoscere l’indiscusso talento del nuovo arrivato Kirito. Nel tentativo di dimostrare ancora una volta il proprio valore, Volo ha dunque preparato una trappola che costringerà Kirito ad affrontarlo a duello.



Nonostante il suo amico gli abbia suggerito di non accettare la sfida, Kirito ha infatti deciso di non sottrarsi al duello, di conseguenza nella prossima puntata di Sword Art Online: Alicization, che ricordiamo verrà trasmessa questo sabato sulla piattaforma di streaming gratuito (e legale) VVVVID, lo vedremo finalmente affrontare “Lord Levantein”.



Come i lettori del romanzo già sapranno, Volo è un guerriero molto abile, ma Kirito non gli è certo da meno: intrappolato per due anni in un mondo virtuale dominato dalle spalle, il ragazzo ha continuato a esplorare un VRMMORPG dopo l’altro, affinando sempre più la propria tecnica di spada. In attesa di poter ammirare il combattimento fra i due spadaccino, di seguito vi riproponiamo la sinossi ufficiale della serie.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”