Sword Art Online: Alicization: stasera su VVVVID.it il secondo episodio, ecco il trailer

Sabato sera, ormai, equivale a Sword Art Online: Alicization. VVVVID.it, infatti, trasmetterà in simulcast la terza serie anime a cura di A-1 Pictures, e durante la prima serata di oggi è prevista la diffusione del secondo episodio delle nuove vicende di SAO. Rivediamo insieme il trailer.

L'appuntamento con la terza serie animata di SAO, tratta dalle light novel giapponesi scritte da Reki Kawahara, è fissato per questa sera alle 21:00 su VVVVID.it. L'orario di trasmissione è lo stesso di Goblin Slayer, nuovo adattamento animato realizzato da White Fox e ispirato a sua volta a una serie di romanzi, di cui a breve uscirà in Italia anche una versione manga.

Ricordiamo che la serie di Alicization adatterà gli eventi che vanno dal volume 9 al volume 18 delle light novel originali: gli archi narrativi dell'anime, infatti, si divideranno in ben 4 cour narrativi, anche se per il momento ancora non conosciamo il numero specifico degli episodi di cui si comporrà la produzione di A-1 Pictures.

Il primo episodio di Sword Art Online: Alicization, sabato scorso, ci ha portato in un nuovo mondo in cui si ambientano le avventure di Kirito e dei suoi amici. Come abbiamo già evidenziato nel nostro First Look, non temete se inizialmente vi sentirete spaesati: tutto, prima o poi, troverà una spiegazione. Intanto, in alto, potete godervi la preview del secondo episodio.