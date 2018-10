Sword Art Online: Alicization è stato accolto positivamente dai fan di SAO

Di tutti gli anime approdati sul circuito televisivo nipponico durante la stagione corrente, quello di Sword Art Online: Alicization era sicuramente uno dei più attesi, e a giudicare dai commenti lasciati su Twitter, questa nuova serie ha colpito i fan molto più delle precedenti stagioni...

Sword Art Online: Alicization ha infatti introdotto un nuovo mondo virtuale pieno zeppo di misteri, i quali stanno incuriosendo moltissimo gli spettatori della serie. Non solo la nuova protagonista del suddetto arco narrativo, una graziosa e tenera fanciulla di nome Alice, è misteriosamente scomparsa già durante la prima metà del primissimoo episodio, lasciando i fan a domandarsi cosa ne stia stato di lei, ma Alicization promette addirittura di esplorare anche la storicaa eroina Asuna, che di recente è approdata anche su Gun Gale Online.



Potendo contare su nuovi e vecchi personaggi, Sword Art Online: Alicization si è già rivelata, almeno per il momento, la miglior stagione di SAO, sollevando una sconfinata serie di dubbi e misteri con due episodi soltanto. E considerando che questo sarà l’arco narrativo più lungo dell’intero franchise, le domande continueranno ad accumularsi ancora per molto, moltissimo tempo, prima di trovare le dovute risposte.



Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale della serie visionabile da qualche settimana sulla piattaforma di streaming VVVVID, che ogni sabato ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in lingua italiana, mentre in calce all’articolo trovate alcuni dei tanti commenti lasciati dai fan soddisfatti, che proprio in questi giorni stanno letteralmente inondando Twitter.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”

E voi, cosa ne pensate del nuovo anime di Sword Art Online?