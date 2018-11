Sword Art Online: Alicization svela nuovi dettagli sul fato del protagonista

Lanciata solo poche settimane fa, la più recente stagione di Sword Art Online si sta rivelando molto diversa dalle precedenti. Non solo il protagonista Kirito è stato separato involontariamente da tutti i suoi amici, ma l’eroe versa in condizioni piuttosto critiche...

Sebbene Kazuto Kirigaya stia attualmente vivendo una nuova avventura in un mondo virtuale inedito, il suo corpo reale è in condizioni molto gravi e il ragazzo potrebbe infatti non risvegliarsi mai più. Quando Johnny Black gli ha iniettato un siero mortale, Kazuto ha perso conoscenza e al suo risveglio si è ritrovato intrappolato all’interno del mondo virtuale noto come Underworld.



Lo scorso episodio di Sword Art Online: Alicization, invece, ha svelato che il ragazzo è stato portato in ospedale subito dopo l’aggressione subita. Fortunatamente i medici sono riusciti a salvargli la vita, e sebbene non sia al momento in pericolo, il suo cuore si è arrestato per più di cinque minuti. Di conseguenza, i medici sospettano che possa aver riportato dei seri danni cerebrali...



Se così fosse, le capacità fisiche e mentali di Kirito potrebbero risultare compromesse per sempre, e nel peggiore dei casi potrebbe addirittura rimanere in coma a vita. Tuttavia, dal momento che l’equipe medica non ha ancora sottoposto il ragazzo ad una risonanza magnetica, vi è ancora speranza per l'indiscusso eroe di Sword Art Online.



Nel frattempo, Kikuoka del Ministero degli Interni ha suggerito alla famiglia di Kirito di trasferirlo in una struttura in possesso della tecnologia necessaria ad aiutare il ragazzo; quando però Asuna ha raggiunto il luogo indicato, la fanciulla ha scoperto che Kirito non è mai arrivato nella struttura menzionata da Kikuoka, che al contrario ha portato l’eroe in luogo segreto, nel bel mezzo dell’oceano.



Ora che anche Asuna si è infiltrata di nascosto nella struttura segreta del Rath, i fan avranno molto presto delle concrete informazioni sullo stato di salute di Kazuto e su quanto stia realmente avvenendo attorno al ragazzo. Cosa gli sarà successo davvero? E per quale ragione è stato collegato al Soul Translator?