Sword Art Online: Alicization, svelata una nuova action figure dedicata ad Alice

Nel corso della giornata odierna, la compagnia Genco in collaborazione con Knead ha ufficialmente presentato a tutto il suo pubblico una nuova action figure dedicata al famoso anime Sword Art Online Alicization, più precisamente ad Alice Synthesis Thirty. La figure, in scala 1/8, sarà disponibile a marzo 2020.

Sword Art Online è una serie light novel scritta da Reki Kawahara, illustrata da Abec e pubblicata da ASCII Media Works sotto l'etichetta Dengeki Bunko dal 10 aprile 2009. Il successo riscosso dall'opera ha portato alla produzione di nove manga pubblicati da Kadokawa, vari videogiochi e due serie light novel spin-off. Un'edizione italiana sia della serie di light novel principale sia di due dei manga è stata curata dall'etichetta J-Pop. A seguire è arrivato anche un adattamento anime di venticinque episodi, prodotto da A-1 Pictures, andato in onda in Giappone dal 7 luglio al 22 dicembre 2012.

Uno special televisivo riassuntivo, sottotitolato Extra Edition, è stato invece rilasciato il 31 dicembre 2013, mentre un sequel anime, sempre prodotto da A-1 Pictures e intitolato Sword Art Online II, è stato trasmesso tra il 5 luglio e il 20 dicembre 2014. Un film d'animazione dal titolo Sword Art Online - The Movie: Ordinal Scale è invece uscito nelle sale cinematografiche giapponesi il 18 febbraio 2017. La produzione della terza stagione per l'anime, Sword Art Online: Alicization, è stata invece annunciata il 1º ottobre 2017. Di quest'ultima serie è inoltre stata annunciata anche una versione limited con tanto di booklet.