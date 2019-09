Sword Art Online: Alicization, svelata l'opening della seconda parte nel nuovo trailer!

L'astinenza da Sword Art Online: Alicization sta finalmente per terminare. Restano solo pochi giorni prima del ritorno del Re del genere "isekai", con la con la data della premiere fissata per ottobre. Intanto, in rete, trapela un nuovo trailer promozionale insieme all'opening della seconda parte.

Dopo diversi mesi di pausa, A-1 Pictures torna a fare sul serio, preparando in pompa magna il ritorno del cavallo di battaglia dello studio di animazione. La gallina dalle uova d'oro, tratta dal romanzo di Reki Kawahara e ABEC, aveva concluso la prima parte durante la stagione invernale, fermandosi proprio sul più bello dopo lo scontro con Quinella.

Alice, protagonista del nuovo trailer e della nuova parte, prenderà le redini di gran parte della storia insieme a un Kirito inerme, davanti a quello che sembra essere il nuovo villain dell'anime. Non abbiamo al momento informazioni circa il numero di episodi totali di Sword Art Online: Alicization, ma stando a fonti non ufficiali dovrebbe continuare per altri due cour, per un totale di circa 6 mesi. Alcune informazioni reperibili sulla nuova serie potete trovarle nella notizia dedicata, insieme all'episodio extra "Reflection".

L'anime tornerà a partire dal prossimo 12 ottobre, la cui opening sarà affidata ad Haruka Tomatsu che parteciperà con il brano intitolato "Revolution". Vi rimandiamo, in calce alla notizia, al trailer in questione e a uno spezzone del brano d'apertura, invitandovi infine a lasciarci le vostre impressioni sul nuovo arco narrativo in arrivo.