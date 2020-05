Sword Art Online: Alicization, svelata una splendida figure dedicata ad Alice Zuberg

Come probabilmente saprete, recentemente è stato ufficialmente annunciato che l'apprezzata e chiacchierata epopea di Sword Art Online Alicization sarebbe stata messa momentaneamente in pausa, una scelta presa a seguito della condizione di quarantena che ha colpito tutto il globo con il sopraggiungere del Coronavirus.

Alla notizia non hanno risposto molto bene i fan, mostratisi sì supportivi nei confronti del team - che giustamente deve pensare in primis alla propria sicurezza - ma al contempo particolarmente infastiditi all'idea che il proseguo delle vicende narrate potrebbe giungere solo tra qualche mese. Insomma, la situazione non sembra delle migliori ma quantomeno varie società non si stanno facendo problemi a presentare nuovi prodotti pensati per ingolosire un'utenza sempre più affamata di novità.

Andando più nello specifico, è stata recentemente svelata una nuova e splendida figure a tema Sword Art Online: Alicization e specificatamente dedicata ad Alice Zuberg. Il prodotto - che potete visionare in alcune immagini poste a fondo news - appare a dir poco magnifico, curato nei minimi dettagli e ricco di particolari che faranno la gioia dei fan. Secondo quanto annunciato, la figure è in scala 1/7 è verrà rilasciata a marzo 2021. Peccato solo per il prezzo tutt'altro che contenuto, il quale dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 dollari, a cui bisognerà poi aggiungere anche le spese di spedizione.