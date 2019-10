Sword Art Online: Alicization, svelate le cover art per le edizioni home video

Dopo una lunga attesa, il chiacchierato Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, anime tratto dalla serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, è ora finalmente giunto innanzi a tutti noi, con la prima puntata già disponibile su VVVVID.

Ebbene, al fine di sfruttare il grande momento, la compagnia al lavoro sulla produzione ha rilasciato le diverse cover art dedicate ai vari volumi delle edizioni home video della nuova stagione, le quali verranno rese disponibili sia in DVD che in blu-ray. A fondo news potete visionare la cover art del primo volume mentre entrando nell'account Twitter WKT avrete la possibilità di osservare tutte le altre.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Sword Art Online: Alicization narra le nuove avventure di Kirito, il quale si risveglia all'interno di una foresta senza avere idea di dove si trovi. Cercando una via di fuga, Kirito s'imbatte in quello che parrebbe essere un NPC ma che in qualche modo sembra avere dei particolari che solo un reale essere umano potrebbe possedere. Poi, di colpo, un ricordo gli balza alla mente, un nome che non avrebbe dovuto mai dimenticare, Alice.

