Sword Art Online: Alicization, svelato il sottotitolo del secondo arco narrativo

Iniziata lo scorso ottobre, la terza serie d’animazione di Sword Art Online è ormai prossima ad entrare in un nuovo arco narrativo, ragion per cui i fan si domandano già cosa accadrà prossimamente nel mondo virtuale di “Underworld”. Un chiaro indizio sul futuro della serie l’ha recentemente svelato proprio Aniplex+...

Un Tweet pubblicato da Aniplex+ ha infatti confermato il sottotitolo ufficiale del nuovo arco narrativo, che appunto sarà “War of Underworld”. Come i fan più informati già sapranno, la seconda parte dell’anime trasporrà dunque le vicende proposte nei volumi 15-17 dell’omonima serie di romanzi scritti da Reki Kawahara.



Se la prima parte di Sword Art Online: Alicization, intitolata “Beginning”, è servita a introdurre il nuovo mondo virtuale esplorato da Kirito, nonché i personaggi di Eugeo e Alice, il titolo del secondo arco narrativo suggerisce che l’Underworld sarà presto sconvolto dai fuochi della guerra. È mai possibile, secondo voi, che le recenti scoperte di Kirito e Eugeo possano in qualche modo scatenare una rivolta?

Vi ricordiamo infine che Sword Art Online: Alicization è disponibile in streaming sulla piattaforma VVVVID.it, che ogni sabato ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in lingua italiana. Intitolata “L'amministratrice e il mediatore”, la tredicesima puntata verrà infatti trasmessa il 5 gennaio, segnando la conclusione dell’arco narrativo “Beginning”; la settimana successiva, invece, avrà inizio “War of Underworld”.