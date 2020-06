Sword Art Online Alicization torna a luglio insieme ad altri anime, ecco quali

Con il Coronavirus arrivato in Giappone è stato necessario per il governo rivedere alcune scelte che hanno poi portato a diverse difficoltà per le aziende anime. Infatti, tanti prodotti che dovevano essere trasmessi in primavera sono stati spostati più avanti. Tra questi, c'è stato Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.

L'anime con Kirito protagonista si è distinto a fine 2019 con i primi episodi della nuova stagione, decidendo però di prendersi uno stop e ritornare ad aprile 2020. Ovviamente la produzione non poteva prevedere l'arrivo del virus e il seguente stop di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld per ovvi motivi di salute.

L'attesa per l'anime sta però per terminare e l'account Twitter di AIR ha deciso di aiutarci a capire quali saranno gli anime che inizieranno ufficialmente a luglio e che, si spera, proseguiranno senza rinvii o cancellazioni impreviste. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld tornerà l'11 luglio, ma sarà preceduto l'8 luglio da Gibiate. Il 10 luglio esordiranno invece "Peter Grill and the Philospher's Time", "Get Up! Get Live!" e "Uzaki-chan Wants to Hang Out!". Il 12 sarà invece il turno di "Monster Girl Doctor".

A questi anime potrebbero aggiungersi anche i ritorni dalle scorse stagioni come ONE PIECE, Black Clover e Boruto: Naruto Next Generations che ancora aspettano una data di rientro ufficiale.