Sword Art Online: Alicization torna presto, rivelata la data di uscita dei nuovi episodi

Dopo mesi di attesa, rinvii e tristi polemiche, Manabu Ono e A-1 Pictures hanno finalmente confermato data di uscita e titolo del primo episodio della seconda metà di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, la quarta stagione dell'isekai più famoso al mondo.

Sword Art Online: Alicization tornerà l'11 luglio 2020 e riprenderà esattamente da quanto raccontato nel mid-season finale dello scorso 28 dicembre. Il primo episodio di questa seconda parte, tredicesimo della quarta stagione e trentasettesimo del colossale arco narrativo di Alicization, si intitolerà "Andawarudo taisen", traducibile in italiano come La grande guerra di Underworld.

Vi ricordiamo che l'arco narrativo di Alicization viene raccontato nel corso di ben dieci volumi (dal 9 al 18 compresi) della light novel originale e che la storia si divide in altrettante parti: Alicization Beginning, Running, Turning, Rising, Dividing, Uniting, Invading, Exploding, Awakening e Lasting. L'anime ha unito alcune di queste parti e si trova attualmente nella fase Alicization Awakening, raccontata nel Volume 17 della light novel di Reki Kawahara e precedente ad Alicization Lasting. Gli ultimi dodici episodi chiuderanno il cerchio e prepareranno il terreno per il nuovo arco narrativo, denominato Unital Ring.

E voi cosa ne pensate? State aspettando i nuovi episodi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Part 1.