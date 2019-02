Sword Art Online: Alicization, il trailer del 18° episodio introduce un nuovo sfidante

Il profilo Twitter ufficiale di Sword Art Online: Alicization ha recentemente diffuso in rete il trailer della puntata che potremo visionare sabato 9 febbraio 2019, e che a quanto pare introdurrà finalmente un eroe leggendario e menzionato sin dal primo episodio della serie corrente.

Intitolato appunto “L’Eroe Leggendario”, il prossimo episodio di Sword Art Online: Alicization, di cui vi proponiamo il trailer ufficiale in calce all’articolo, vedrà lo spadaccino Eugeo impegnato in un duello mortale contro l’ultimo e più potente Cavaliere Integratore al servizio della subdola Quinella. Quando Kirito e Alice sono precipitati dalla Central Cathedral, il ragazzo ha infatti continuato a salire, conscio che i suoi due amici d’infanzia avrebbero fatto altrettanto.

Sfortunatamente Eugeo, che ha appreso da Kirito il suo stile di combattimento a una spada, dovrà stavolta misurarsi con un combattente senza pari, e che si mormora abbia ucciso un drago: Bercouli Synthesis One. Riuscirà il ragazzo a spuntarla o cadrà sotto i colpi del cavaliere veterano?

Vi ricordiamo che la trasposizione animata di Sword Art Online: Alicization è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming gratuito e legale di VVVVID.it, che ogni sabato sera ce ne propone un nuovo episodio con doppiaggio in lingua originale giapponese e sottotitoli in italiano.