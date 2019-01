Sword Art Online: Alicization, il trailer del prossimo episodio suggerisce una riunione

A distanza di qualche giorno dalla diffusione degli screenshot tratti dal prossimo episodio di Sword Art Online: Alicization, ne è finalmente disponibile anche il trailer ufficiale. Come suggerito dagli spoiler più recenti, il protagonista Kirito sembra destinato a legarsi ad una certa persona...

Visionabile in calce all’articolo, il trailer del nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization ci mostra lo spadaccino Kirito e la bellissima Alice in una situazione di estremo pericolo. Dopo essere caduti dalla Central Cathedral, la vita dei due guerrieri è letteralmente appena ad un filo. Poiché solo la spada di Kirito, incastrata nelle mura delle torre, impedisce loro di cadere, i due ragazzi dovranno sotterrare l’ascia di guerra e cercare di collaborare, se vorranno sopravvivere.



Le immagini del trailer suggeriscono che i ricordi del protagonista Kirito potrebbero finalmente riaffiorare, in quanto le sue lacrime innescheranno un importante cambiamento nel comportamento di Alice. È mai possibile che proprio questo sfortunato incidente permetta ai due amici d’infanzia di ripristinare il legame perduto?

Vi ricordiamo che la trasposizione animata di Sword Art Online: Alicization è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming gratuita e legale VVVVID, che ogni sabato sera ce ne propone una nuova puntata con doppiaggio originale e sottotitoli in lingua italiana.