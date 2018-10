Sword Art Online: Alicization ha trascinato su GGO uno storico personaggio del brand!

Qualla offerta da Gun Gale Online era una divertente (ma spesso incompresa) variante della formula alla base di Sword Art Online, poiché sostituiva le classiche armi bianche della serie con fucili, pistole e spade fotoniche. Sfortunatamente, tuttavia, solo Kirito e la tenace Sinon avevano messo piede in questo particolare mondo... fino ad oggi.

Nel corso della premiere di Sword Art Online: Alicization - il nuovo anime che ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso sabato - i fan hanno finalmente potuto ammirare anche la versione di GGO della co-protagonista Asuna, l’affascinante e storica fidanzata di Kirito. Caratterizzata da un look totalmente nuovo, la fanciulla combatte allo stesso modo dell’amato, e addirittura impugna una spada fotonica.



Nel corso del primo episodio, Kirito e Asuna hanno infatti combattuto spalla a spalla contro un gruppo piuttosto addestrato, e la ragazza è stata costretta ad usare la propria spada laser per deviare i numerosi proiettili scagliati dal nemico, esattamente come faceva il fidanzato in Sword Art Online II. A ragion veduta, Sinon ha subito arruolato i due compagni di squadra affinché questi l’aiutino a vincere il prossimo torneo BoB, cui pare parteciperà anche il giocatore Subtilizer: un misterioso veterano finora imbattuto.

Vi ricordiamo che i primo episodio di Sword Art Online: Alicization è già disponibile sulla piattaforma di streaming gratuita (e legale) VVVVID, che ogni sabato ce ne proporrà una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana. Sulle pagine di Everyeye.it trovate invece le nostre impressioni preliminari sulla nuova serie, mentre di seguito ne riportiamo la sinossi ufficiale.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”



E voi, cosa ne pensate del nuovo look di Asuna?