Sword Art Online: Alicization, una nuova action figure ritrae la bella Asuna in bikini

Dengeki Bunko, celebre compagnia giapponese specializzata nella produzione di light novel, si prepara a celebrare il suo 25° anniversario con nuovi oggetti di merchandise dedicati ai personaggi più celebri dei suoi franchise. Uno di questi è Sword Art Online: per l'occasione, possiamo ammirare una action figure di Asuna in costume da bagno.

L'action figure in questione è basata su un vecchio artwork del popolare illustratore delle light novel di Sword Art Online, abec, è alta nove pollici e ritrae la bella Asuna un costume da bagno rosso e bianco. La gonna è anche rimovibile, in caso i fan interessati volessero solo ammirarla unicamente in bikini.

Dengeki Bunko venderà la figure di Asuna in due versioni differenti: la standard edition sarà disponibile al prezzo di 14,018 yen (che corrispondon a circa $130), mentre la collector's edition - che include anche un arazzo che ritrae l'artwork originale di abec da cui prende ispirazione la statuetta - costerà 16,718 yen (ovvero circa $155).

I pre-order della figure fissato la data di uscita non prima del 18 giugno. Purtroppo, al momento, non sappiamo che questo pezzo da collezione arriverà sul mercato italiano.

Intanto, il franchise di Sword Art Online è attualmente sulle reti nipponiche con lo spin-off della serie intitolato Sword Art Alternative: Gun Gale Online, che è possibile guardare in simulcast su VVVVID, mentre in autunno verrà trasmessa la terza stagione dell'anime principale, Sword Art Online: Alicization.