Sword Art Online: Alicization, la verità dietro il colpo di scena di Eugeo

Sword Art Online vanta alcuni dei personaggi più iconici nel mondo degli isekai, così come alcuni dei colpi di scena più clamorosi. Uno dei migliori, avvenuto in Sword Art Online: Alicization, ha un'origine decisamente interessante.

Durante una recente intervista a Dengeki Online, Kawahara ha ammesso che Eugeo non è propriamente uno dei suoi personaggi preferiti e che solamente dopo un lungo lavoro ha finalmente cominciato ad apprezzare il ragazzo. L'idea di convertire il personaggio in un Cavaliere Integratore pare non provenire da lui, ma da uno degli editori di Sword Art Online: Alicization.

"La trasformazione di Eugeo in un Cavaliere Integratore era un punto di svolta della trama proposto dall'editore Miki", si può leggere sul profilo Twitter di SAO Wikia. Questo evento è stato uno dei più apprezzati dai fan e ha contribuito ad aumentare il successo e il lato drammatico dell'opera.

Dopo un lungo conflitto con Quinella, Eugeo trascorre i suoi ultimi momenti in vita tra le braccia del suo amico di sempre Kirito. Un colpo di scena pressoché devastante, e di questo dobbiamo solamente ringraziare l'editore di Kawahara. Ma di scene epocali la saga ne è ricca; una delle più toccanti è avvenuta tra Kirito e Suguha in Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Vi ricordiamo, infine, che su VVVVID è arrivato il finale di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.