Sword Art Online: Alicization, una violenta morte sconvolge i fan

Sword Art Online: Alicization ha già più volte presentato ai fan situazioni al limite del raccapricciante con scene dal gusto spiccatamente macabro, ma a quanto pare la seconda parte della terza stagione dell'opera, War of Underworld, sembra voler spingersi anche oltre, come di fatto mostrato nell'ultimo episodio pubblicato.

La quarta puntata del nuovo arco narrativo, infatti, ha lasciato molti spettatori a bocca aperta per via dell'Imperatore Vector, il quale ha messo in mostra tutta la sua brutalità uccidendo qualcuno senza pietà per poi usarne la testa come monito per chiunque dovesse volerglisi opporre.

Durante l'episodio, infatti, nel mentre che Gabriel si sta abituando al suo ruolo di re delle Terre Oscure, il Cavaliere Oscuro Lipia tenta di prendere in mano la situazione lanciandosi improvvisamente contro l'uomo con un coltello in mano. Gabriel si rivela però più agile e in un veloce movimento, ferma l'assassina soffocandola senza alcuna esitazione. Effettivamente, l'attacco non era difficile da prevedere agli occhi dei fan, visto e considerato che nella puntata scorsa i Cavalieri Oscuri Shasta e Lipia avevano dimostrato d'odiare fortemente l'idea di Vector, il quale voleva usare le Terre Oscure per scatenare una nuova ondata di violenza sul mondo, ma ciò non ha comunque impedito al pubblico di rimanere sconvolti dall'accaduto - come espresso da molti su Twitter e Reddit -, in particolar modo a causa di quanto successo immediatamente dopo.

L'uomo, infatti, decide di mettere chiaramente in mostra la morte di Lipia con un'azione ai limiti della brutalità, tagliando di netto la testa di Lipia per poi congelarla affinché non si potesse decomporre. Una volta fatto ciò, decide quindi di poggiare la testa proprio accanto al suo trono, il tutto come dichiarazione a tutti i suoi nemici. L'Imperatore Vector non avrà pietà con i suoi avversari.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Inoltre, ricordiamo a tutti i nostri lettori che le nuove puntate della serie stanno venendo pubblicate su VVVVID.