Sword Art Online: Alicization War of Underworld 22 e la dichiarazione d'amore di Alice

Sword Art Online è una storia che ruota sicuramente intorno a Kirito e Asuna, come ha più volte spiegato e precisato l'autore della light novel originale Reki Kawahara. Ma durante quest'ultima stagione, Sword Art Online: Alicization War of Underworld, questa presenza è andata scemando per favorire le apparizioni del personaggio di Alice.

In questa stagione infatti il personaggio di Alice è stato quasi onnipresente e fondamentale nella lotta contro le varie armate di Underworld. Adesso che però si è tutto concluso, non resta altro per il personaggio che tornare nel mondo reale e affrontare alcuni problemi importanti.

Ora che l'arco di Alicization sta per concludersi, Alice è tornata con un episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld per buona parte dedicato, dove si è discusso pubblicamente del rapporto delle IA con il mondo umano, il loro avanzamento tecnologico e altri problemi tra cui il rischio di una sommossa di queste unità sintetiche contro gli umani.

Durante il discorso in cui Alice cercava di rassicurare tutti, la ragazza ha condiviso anche il suo pensiero su Kirito, pur senza fare il suo nome. Alice si lascia andare a una dichiarazione d'amore verso di lui, le cui scene sono state racchiuse in un tweet in calce. Riuscirà a parlare anche al ragazzo di questi suoi sentimenti nel mondo reale?