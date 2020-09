Sword Art Online: Alicization War of Underworld 22 è su VVVVID, è il turno di Alice

La fine di settembre segnerà la conclusione di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Mancano infatti pochi episodi al termine di questa lunga storia iniziata dapprima nel 2018 con il primo arco e poi nel 2019 con la fase della guerra di Underworld. E, come si deduce dal nome dell'arco, c'è stato un personaggio in particolare al centro.

E quel personaggio è naturalmente Alice. La ragazza è stata una delle protagoniste indiscusse di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Ha dapprima badato a Kirito fino al suo ritorno in grande stile e nel mentre ha anche preso parte a una pericolosa guerra in cui era un bersaglio importante. Dopo gli ultimi eventi, è stata salvata da Asuna e Kirito.

Si è dovuta separare però dal duo dopo che questi sono rimasti nell'Underworld dopo la conclusione dello scontro con Subtilizer. Mentre lo scorso episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld della scorsa settimana è stato completamente incentrato sul mondo reale e sui suoi eventi, tolti pochi secondi dedicati all'inizio della nuova vita di Asuna e Kirito, il prossimo cambierà focus.

Come si può capire anche dal titolo, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 22 sarà dedicato ad Alice. L'episodio è online su VVVVID con sottotitoli in italiano e ci porterà verso la fine dell'ultima fase, Alicization Lasting. Cosa accadrà alla ragazza dopo gli ultimi eventi?