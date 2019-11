In Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 8 prosegue l'orrore della guerra

Il sabato sera è ricco di eventi per la nota piattaforma VVVVid. Il portale italiano sta infatti pubblicando da inizio ottobre due titoli da 90 come My Hero Academia stagione 4 e Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Dopo il turno dell'anime eroistico delle 20:00, dalle 21:00 sulla piattaforma c'è la guerra dell'Underworld di SAO.

"Il marchio del disertore", settimo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, è andato in scena settimana scorsa con Renly in primo piano sia al centro del campo di battaglia che nelle retrovie. Lo stesso vale per Bercouli e Alice, con quest'ultima che è costretta a uccidere truppe su truppe di nemici.

Come già si è potuto vedere dall'anteprima e dal trailer dell'ottava puntata di SAO, il nuovo appuntamento settimanale si intitola "Il sangue e la vita". Dopo Alice, è il turno di Vector, col cavaliere che splende sul palcoscenico della serie. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld continuerà quindi a mostrare questa battaglia sanguinaria contro i mostri oscuri, in questo arco narrativo noto come "Alicization Exploding". Riusciranno i protagonisti a respingere la minaccia, mentre Tiese e Ronie si prendono cura di Kirito ancora in stato vegetativo?