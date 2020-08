Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, animazioni da urlo nell'episodio 20

Dopo un'attesa durata sei mesi, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si è ripresentato ai fan con la seconda parte di stagione. In questa stagione estiva abbiamo rivisto Asuna, Alice e Kirito combattere nell'Underworld per tentare di fermare i malvagi piani di Gabriel Miller, ma ora la stagione che sta per giungere a conclusione.

Con il risveglio di Kirito nell'episodio 18, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è entrato nell'ultimissima fase del suo racconto. La battaglia di Underworld ha ritrovato uno dei suoi protagonisti, dopo che il ragazzo ha passato interi episodi in uno stato catatonico e lontano dalle grandi azioni.

L'episodio 20 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è stato pubblicato ieri su VVVVID e ha concesso ai fan non solo di vedere l'atteso scontro tra Kirito e Subtilizer, aka Gabriel Miller, ma anche animazioni davvero da urlo. Il fan Iluvatar ha condiviso su Twitter una breve scena tratta dalla parte finale dell'episodio dove avviene la sconfitta di Subtilizer per mano del protagonista.

L'animatore di queste scene è stato Kou Yoshinari che ha mostrato le sue qualità. Avete apprezzato questo penultimo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld? Il 21 debutterà il prossimo sabato.