Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, anteprima dell'episodio 14

Sono passati diversi mesi dalla conclusione della prima parte di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. La conclusione di dicembre doveva originariamente ricevere un prosieguo ad aprile, ma come ben noto durante la stagione primaverile non è stato possibile trasmettere l'anime a causa del Coronavirus.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld era l'anime più atteso della stagione e lo è ancora oggi, giornata in cui inizia la corsa estiva del prodotto. Infatti su VVVVID è disponibile il nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld che però è semplicemente una ricapitolazione di tutto ciò che è avvenuto nell'arco Alicization, andando a coprire quindi gli scorsi 36 episodi.

Una carrellata di scene che aiutano a rivangare alcune situazioni che stanno tenendo banco, ma l'attenzione dei fan è concentrata tutta sul prossimo episodio che darà inizio alla festa. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 14 arriverà su VVVVID in streaming legale e gratuito sabato 11 luglio alle ore 21:00 e sarà intitolato "La grande guerra di Underworld". Nell'anteprima disponibile alla fine dell'episodio presente sulla piattaforma, gli ultimi secondi sono occupati da un individuo che già conosciamo e che si prepara a fare il suo ingresso in scena. Avete seguito l'episodio riassuntivo di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld?