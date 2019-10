Sword Art Online: Alicization - War of Underworld arriva su VVVVid col primo episodio

La light novel di Reki Kawahara e Abec ha generato nel corso degli anni un vero e proprio franchise che ora sta per allargarsi ulteriormente. Dopo aver pubblicato due stagioni animate, a inizio anno abbiamo potuto visionare Sword Art Online: Alicization, che è appena tornato dopo mesi di pausa con l'arco War of Underworld.

La programmazione in simulcast di VVVVid ci aveva già anticipato l'arrivo del primo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld per stasera 12 ottobre alle 21:00, un'ora dopo un altro spettacolo attesissimo come My Hero Academia stagione 4.

Dopo l'episodio 24.5 di Sword Art Online: Alicization, che fa da collante tra la vecchia stagione di 26 episodi e questa nuova, possiamo immergerci di nuovo nella storia pensata da Kawahara. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è disponibile col primo episodio su VVVVid e metterà in scena le storie narrate dal volume 15 al 18 della light novel.

Sin dalle prime battute vediamo Kirito e Alice insieme, a cosa andranno incontro in questa nuova storia che promette nuova brutalità, battaglie e confronti tra i personaggi immaginati da Kawahara? Sword Art Online: Alicization - War of Underworld sarà composto in totale da 23 episodi, i quali saranno poi raccolti in otto volumi per l'home video.