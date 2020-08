Sword Art Online: Alicization - War of Underworld continua con l'episodio 16 su VVVVID

Il ritorno di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è stato acclamato sia dai fan che dagli addetti ai lavori, come il disegnatore della light novel ufficiale che ha dedicato un disegno. Ormai è passata già qualche settimana dall'esordio della seconda parte della stagione.

Dopo gli episodi violenti con Leafa di qualche settimana fa e l'episodio 15 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld di settimana scorsa, siamo arrivati a una nuova fase di questa che sembra una guerra interminabile nell'Underworld. Alice è tornata in azione dopo aver superato il lutto di Bercoulli, anche se non può ancora dirigersi dai suoi compagni, mentre Asuna è ancora in battaglia contro i nemici e intanto c'è qualcuno che trama ancora nell'ombra: Miller è appena entrato nel mondo con il suo account principale, Subtilizer. Ma anche nel mondo reale ci sono problemi.

Tutte questi eventi proseguiranno con l'episodio 16 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld che da pochi minuti è presente su VVVVID, con sottotitoli in italiano e audio giapponese. L'episodio si intitola "Codice 871" e con questo stiamo per arrivare a metà di questa seconda parte di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, come pensate si concluderà questa fase?