Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, l'emozionante scena tra Kirito e Suguha

La fine dell'arco narrativo War of Underworld di Sword Art Online: Alicization è imminente, ma gli ultimi episodi stanno ancora regalando emozioni intense ai fan della serie. In particolar modo, Kirito e Suguha hanno dato vita a una delle scene più toccanti viste finora.

La saga di Alicization è stata una delle prove più lunghe e intense per Kirito, poiché, mentre era intrappolato nell'Underworld, il ragazzo ha sperimentato cosa vuol dire avere vite multiple. Con l'ultimo episodio della serie che ha riportato definitivamente Kirito nel mondo reale, possiamo osservare l'enorme impatto emotivo che i recenti avvenimenti hanno avuto sul suo ritorno alla vita quotidiana.

Mentre Kirito piange la morte di Eugeo, Suguha arriva al suo fianco per confortarlo. Non conoscendo il motivo delle sue lacrime, la ragazza prova ad aprire il cuore di Kirito, invogliandolo a raccontare quanto accaduto nell'Underworld.



Il protagonista comincia a raccontarle il suo vissuto con Eugeo, narrandole tutti i dettagli, anche i più cruenti. Kirito non aveva ancora avuto modo di elaborare quanto da lui vissuto e finalmente Suguha gli ha concesso la possibilità di farlo.



Lo stato emotivo di Kirito è un riflesso della continua pressione subita dal suo ruolo. Tuttavia, è interessante notare come Kirito si sia confessato unicamente con Suguha, evidenziando ancor più il particolare rapporto tra i due fratellastri. In precedenza, in Sword Art Online il ragazzo aveva già avuto un'emozionante conversazione post crediti con Asuna, nella quale, però, aveva trattenuto tutto il suo dispiacere. Dopo la dichiarazione d'amore di Alice, Sword Art Online: Alicization torna a far piangere i fan.