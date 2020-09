Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, l'emozionante scena post crediti

In Sword Art Online fin dall'inizio siamo stati introdotti alla coppia formata da Kirito e Asuna, i due protagonisti della storia che si incontrano per la prima volta nel mondo digitale. Il loro rapporto parte con un'amicizia che diventa sempre più solida e profonda, fino a sgorgare in qualcosa di più.

Durante Sword Art Online: Alicization - War of Underworld non c'è stato molto spazio per questo rapporto che è stato infatti mostrato davvero soltanto negli ultimissimi episodi trasmessi durante le scorse settimane. Alla fine dell'episodio 20 c'è stato infatti un cliffhanger romantico con Asuna e Kirito, dove la ragazza aveva deciso di aspettare il protagonista nonostante il rischio di dover passare 200 anni intrappolata nell'area di Underworld.

In Sword Art Online: Alicization - War of Underworld episodio 21 invece i due non si sono fatti vedere, dato che tutta la storia ha avuto luogo nel mondo reale, se non nella scena post crediti. Dopo essersi abbracciati, i due osservano il mondo che hanno di fronte e si preparano a viverlo insieme e in solitudine per i prossimi 200 anni. In basso potete osservare questa scena che ha già riscosso simpatie e pianti positivi dai fan di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.