Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ep.19, dopo i ricordi c'è il risveglio

L'intera stagione di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si è concentrata sui tentativi di Alice e di Asuna di far tornare Kirito in sé mentre si svolgeva anche la pericolosa guerra dell'Underworld. Episodio dopo episodio, i personaggi hanno fatto del loro meglio per proteggere lo storico protagonista della saga.

L'episodio 18 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld andato in onda su VVVVID a Ferragosto ci aveva illustrato i ricordi di Kirito, in una lunga sequenza. Il protagonista è stato costretto ad affrontare i ricordi più brutti della sua vita ma, mentre era sull'orlo del precipizio, il suo amico Eugeo è accorso ad aiutarlo. Tutto questo mentre dalle parti di Asuna si faceva tutto più disperato, con la ragazza che non riusciva più a reggere l'impatto di PoH.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld episodio 19 arriva online su VVVVID alle ore 21:00 con sottotitoli in italiano e conferma definitivamente il ritorno di Kirito in azione. Il protagonista si riprenderà la scena dopo aver dormito per tutto questo tempo con la puntata intitolata "Risveglio" e che costituisce la seconda parte della settima parte, Alicization Lasting. Siamo prossimi alla fine, a cosa porterà l'intervento di Kirito?