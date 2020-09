Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ep. 21 è su VVVVID: oltre il tempo

La campagna digitale di Kirito dura da diversi anni. Passando da combattimento a combattimento, il protagonista storico di Sword Art Online è stato temporaneamente messo da parte nel corso di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Alla fine di Alicization Kirito cadde infatti in uno stato comatoso.

Uno stato che non sussiste più dato che nei recenti episodi di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Kirito si è svegliato. E lo ha fatto alla grande prendendo le redini dello scontro con Subtilizer, ovvero Gabriel Miller. Questa battaglia, tra le più importanti finora nella stagione contemporanea dell'anime, non ha portato una vittoria completa dato che Kirito è stato poi destinato a passare ben 200 anni nell'Underworld. Disperato, l'abbiamo visto piangere sapendo che non avrebbe rivisto nessuno dei suoi amici per tanto tempo, ma il cliffhanger ci ha regalato il ritorno di Asuna a sorpresa.

I due protagonisti sono quindi di nuovo insieme e lo saranno per tantissimo tempo. Questo a meno che in Sword Art Online: Alicization - War of Underworld episodio 21, intitolato "Oltre il tempo", i due non riescano a trovare un modo per scalfire quella gabbia temporale che li imprigiona. La puntata in questione è da adesso disponibile su VVVVID con sottotitoli in italiano.