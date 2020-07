Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, l'episodio 14 è su VVVVID

L'attesa è durata più a lungo del previsto, con il Coronavirus che ha inciso fortemente sulla naturale vita dell'industria dell'animazione giapponese. Ma alla fine a inizio mese è tornato Sword Art Online: Alicization - War of Underworld con la seconda parte di stagione, dapprima con un riassunto dell'arco Alicization e poi con l'episodio 13.

Ai fan è piaciuto il ritorno di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld nonostante la tortura di Leafa, per molti, sia stata un po' troppo sessualizzata rispetto a quanto narrato nella light novel di Reki Kawahara. Nel resto dell'episodio vediamo però tanti vecchie conoscenze in azione tra cui Asuna che sembra aver ripreso il ruolo di protagonista indiscussa dopo la temporanea sparizione di Alice dai ranghi delle forze alleate.

Mentre la battaglia contro il Dark Territory continua, VVVVID rende disponibile l'episodio 14 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld sulla propria piattaforma, con sottotitoli in italiano, dalle ore 21:00. L'episodio è intitolato "Il limite dell'infinito" e ne abbiamo avuto un assaggio la scorsa settimana con la brevissima solita anteprima di fine episodio. L'arco di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld continua in modo più violento che mai.