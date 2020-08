Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, l'episodio 17 è su VVVVID in italiano

Dopo alcune delle prime stagioni dell'anime dove è stato abbastanza bistrattato, Sword Art Online è tornato violentemente a scuotere le vite degli appassionati. Ormai siamo da tanto tempo nell'arco Alicization che ci accompagna da ormai qualche anno. E al centro di tante vicende c'è Alice, insieme agli storici protagonisti Asuna e Kirito.

Dopo la stagione denominata "Alicization" di due anni fa, a ottobre 2019 ha debuttato la prima fase di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, fermatasi a dicembre e ripresa solo da qualche settimana a causa del Coronavirus. La scorsa settimana abbiamo visto Kirito sul finale a causa di PoH che con l'armata rossa ha costretto Asuna e i suoi a deporre le armi. Il ragazzo è ancora in stato catatonico, e anche nel mondo reale le cose non stanno andando per il meglio a causa delle difficoltà create da Yanai.

Dopo "Codice 871" della scorsa settimana, su VVVVID arriva l'episodio 17 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld con sottotitoli in italiano, intitolato "Il figlio del Demonio". Ricordiamo che gli episodi di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld arrivano anche doppiati in italiano da Amazon Prime Video una settimana dopo l'uscita ufficiale. Voi state seguendo questa stagione del mondo di Sword Art Online?