Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, l'episodio 18 è online su VVVVID

Episodio dopo l'altro, in Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si è sentita la mancanza di Kirito, il protagonista storico della serie. Al suo posto la figura più di spicco è stata Alice, il cavaliere che ha sostenuto almeno metà della serie da sola, finché non è arrivato anche il supporto di Asuna verso il mid season.

Ma quando tornerà davvero attivo il protagonista in Sword Art Online: Alicization - War of Underworld? Per ora il guscio vuoto di Kirito viene portato avanti da vari personaggi, ma con lo scorso episodio, il 17, pubblicato su VVVVID sabato 8 agosto, sembra che la serie abbia premuto l'acceleratore su questo ritorno.

PoH sta per uccidere Kirito ma questi viene salvato da Nautilus e Yuna, portando dalla parte dei protagonisti anche i giocatori americani. Anche Leafa fa del suo meglio nella battaglia riportando anche ferite pesanti, salvo poi guarirle col suo potere. Intanto nel mondo reale Higa riesce a liberarsi di Yanai grazie a Rinko, concentrandosi così sul salvataggio di Kazuto.

L'episodio di Ferragosto di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld arriva su VVVVID. Intitolato "Ricordi", si concentrerà molto su Kirito e sul suo stato catatonico con un viaggio nella sua mente.