Sword Art Online: Alicization - War of Underworld verso la fine con l'episodio 20

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ci ha intrigato nel corso degli mesi. L'anime che originariamente era stato previsto per la primavera ha poi seguito il suo corso durante l'estate, con una storia che proseguiva con la battaglia per l'Underworld, sta però giungendo a conclusione con questi episodi.

La settimana scorsa è stato infatti pubblicato su VVVVID in italiano l'episodio 19 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Siamo entrati di petto nell'ultima fase dell'anime, scandita dal ritorno di Kirito che ha già fatto capire di volersi riprendere il ruolo da protagonista. Con la scorsa puntata infatti il ragazzo ha messo fine al suo scontro con PoH rendendolo inoffensivo. Mentre Underworld però rischia di sparire insieme a chiunque ci sia all'interno, Kirito decide di andare al salvataggio di Alice.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld episodio 20 è arrivato in questi minuti sottotitolato in italiano sulla piattaforma VVVVID e vedremo quindi cosa ne sarà di Kirito, Asuna, Subtilizer e ovviamente Alice. Riusciranno i protagonisti a sconfiggere il nemico e a salvare la loro amica prima che scadano i 10 minuti? Preparatevi a scoprirlo con il 44° episodio complessivo di Alicization, intitolato "La spada del cielo notturno".